اختتام المرحلة الأولى من «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

في ختام المرحلة الأولى من «شاعر المليون» تأهل الشاعران الإماراتي عبد الله بن فهم والسعودي محمد البندر المطيري بقرار لجنة التحكيم، وأهل تصويت الجمهور الكويتي حمد المويزري الرشيدي، وذلك في الحلقة الثامنة من المسابقة، والتي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وفواز سليمان مستشار العلاقات الخارجية في مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، وحشد من جمهور الشعر.

تقدير

في مستهل الحلقة وجه مقدما البرنامج تحية الوفاء والتقدير لبطولات صقور الإمارات المخلصين،ومن ثم بدأت المنافسات أمام لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، والناقد د. غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وتنافس إلى جانب المتأهلين كل من السعوديين سلطان بن معجب الدويسري، ومحمد الحمادي العتيبي، والكويتي عامر بن فواز العجمي، والأردني محمد حمدان العنزي.

واستهل سلطان بن معجب الدوسري القراءات بقصيدة تصف بطولة الشهيد وموقف ابنه في السير على خطاه وحفظ أمانته، والتي رأى فيها أعضاء لجنة التحكيم تجسيداً شعرياً مبدعاً لمسألة الشهادة، وأشادوا بالتصوير والوصف.

ومن ثم ألقى عامر بن فواز العجمي قصيدة وثق فيها الأمل، وأقام علاقة مشابهة لنفسه بالشاهين في عدم اليأس وتأجيل الأحلام، والجرأة على التحدي، وهو ما دفع لجنة التحكيم للإشادة بإيقاعها ووزنها الجميل.

ألقى عبد الله بن فهم قصيدة تتغنى ببطولات جنود الإمارات البواسل، فأشادت لجنة التحكيم بما تضمنته من مشاعر وطنية وإنسانية صادقة، بأسلوب متميز في التناول والتصوير مع ما تضمنته القصيدة من الفخر بالشهداء والشهادة وحب الوطن ورموزه. ومن ثم ألقى محمد البندر المطيري قصيدة تفرد فيها في وصف مرض الزهايمر، ورأت فيها لجنة التحكيم قصيدة فريدة في موضوعها، متميزة بخصوصية التجربة والإحساس العميق، وأشادت بكونها قصيدة البصر واللغة البصرية، معتبرةً أنها نموذج من القصائد الإنسانية.

ومن بعده تناول محمد الحمادي العتيبي في قصيدته مكانة شاعر الرسول (ص) الصحابي الجليل حسان بن ثابت، فوجدت لجنة التحكيم بأنها تعكس ثقافة رفيعة المستوى وإبداعاً في تناول الموضوع. واختتمت المنافسات بقصيدة محمد حمدان العنزي أبرز من خلالها علاقته بالشعر والقصيدة، حيث أشادت اللجنة بموقف الشاعر في تدفقه الشعري وعلاقته الوجدانية مع قصيدته.