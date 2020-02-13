«راشد بن حمد الشرقي للإبداع» تكشف عن القوائم القصيرة لفروعها

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع عن الأعمال المتأهلة للقائمة القصيرة في جميع فئاتها. وقد جاءت القوائم حسب التالي: في فئة الرواية العربية ـ كبار، ومن ضمنها: «أضحية الماء والطين» لعبدالله علي عبدالله الغزال من ليبيا، و«الملف الأصفر» لأميرة بنت التيجاني غنيم من تونس. والقائمة القصيرة لفئة الرواية العربية ـ شباب، ومن أبرزها: «صانع الأكواز» لميثم هاشم طاهر من العراق، و«بقيّ بن يقظان» لعبدالرشيد هميسي من الجزائر.

ومن أبرز الأعمال في فئة أدب الأطفال: «أجنحة الوردة» لإيمان محمد حسني عبدالهادي من الأردن، و«أنا وبالوني الطائر» لمحمد صلاح علي حسن من مصر.

وفي فئة النصوص المسرحية تأهلت عدة مسرحيات منها: «شعائر الإبادة» لعبدالمنعم بن السايح من الجزائر، و«بوابة الأرواح» لعنتر حمو من سوريا.

وضمت فئة الشّعر: «رحلة إلى أقصى البدايات في الذاكرة» لعبدالله موسى بيلا من بوركينا فاسو، و«جمرة في فم حواء» لمحمد حسن صالح من العراق.

أما فئة القصة القصيرة فبرز منها: «الرجل على وشك فعل شيءٍ ما» لميلود يبرير من الجزائر، و«الأعمى وقصص أخرى» لمحمود صلاح سعد من مصر.

وفي فئة الدراسات النقدية برز: و«الفضاء-المكان بين الفلسفة والعلوم الإنسانية» لعبدالعليم محمد إسماعيل من السودان.

وفي فئة البحوث التاريخية تأهلت بحوث من أبرزها: «تاريخ البحث الأثري في شبه جزيرة مسندم» لآمنة بنت خادم بن علي الشحي من سلطنة عمان. الجدير بالذكر أن إدارة جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع نوهّت أن الإعلان عن الفائزين في فئة الرواية الإماراتية سيكون في حفل توزيع الجوائز المقرر في 24 فبراير الجاري في الفجيرة.