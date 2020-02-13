«ملتقى تحدي الأمية» يناقش الحلول والعوائق 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تنظم المؤسسة فعاليات «ملتقى تحدي الأمية.. تحديات وحلول» في دورته الأولى، والتي تنطلق في دبي يومي 24 و25 فبراير الجاري في فندق هيلتون - الحبتور سيتي - قاعة الجود.

ويهدف الملتقى الذي سيقام تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو، إلى توفير منصة شاملة تجمع الخبراء والمعنيين بمجال محو الأمية من معظم دول العالم، لتبادل الخبرات والتجارب، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتقديم الحلول الفعّالة للقضاء على الأمية في الوطن العربي، إضافة إلى طرح الرؤى الدولية المعاصرة في مجال تعليم الكبار.

كما يسلط الحدث الضوء على تجارب الأفراد والمؤسَّسات الملهمة في مجال محو الأمية، وإبراز إسهاماتهم العلمية في مواجهة الأمية التي تعاني منها معظم الدول العربية، من خلال تكريم الفائزين بـ«تحدي الأمية».