بدور القاسمي تتفقد سير الأعمال في «بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة - البيان

تفقدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، صباح أمس، المشروع الثقافي المبتكر «بيت الحكمة»، الذي تشرف على تطويره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، واطلعت على آخر مستجدات المشروع المقرر افتتاحه في أبريل المقبل.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أثمرت جهوده المتواصلة منذ 40 عاماً عن ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً يحتفي بالعلم والابتكار والثقافة، أصبحت الإمارة اليوم وجهةً حيويةً للمثقفين والكتّاب والناشرين والطلاب والباحثين عن المعرفة، كما أسهمت رؤيتها في تعزيز دور المعرفة في التنمية، وليس بيت الحكمة إلا واحداً من المشاريع الاستثنائية التي تقدم صورة مشرقة عن الإنجازات الثقافية لإمارة الشارقة».

وأضافت: «لم تعد المكتبات مجرد مبنى يضم مجموعة من الكتب والمراجع، بل أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى المعلومات بشكلها الرقمي من أي مكان في العالم. وهنا تبرز أهمية مكتبة المستقبل في تحولها إلى مركز للتفاعل الاجتماعي يتقاسم فيه الأفراد اهتماماتهم المعرفية، ومساحة مشتركة تتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب الفكرية والإبداعية، وتسهم في تعزيز القيادة الثقافية، كما تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الحوار الحضاري من خلال الجلسات النقاشية والتجارب».

مرونة التصميم

يقع مبنى مكتبة بيت الحكمة بالقرب من النصب التذكاري للشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 - المخطوطة، وهو تشكيل هندسي لولبي متصاعد في السماء أبدعه المصمم العالمي الشهير جيري جودا، ويعتبر تصميم المكتبة مستوحى من مكتبات القرن الواحد والعشرين، ويعتمد بشكل رئيس على مبدأ المرونة.

وكان قد تم الكشف عن مكتبة بيت الحكمة يوم 23 أبريل 2019، تزامناً مع إعلان الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ويمتد المشروع على مساحة 1.2 هكتار، ويقع بجوار المدينة الجامعية بالقرب من مطار الشارقة.