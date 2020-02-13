أفكار «رومانسية» ليوم الحب في سيتي ووك

المصدر: دبي - البيان

تقدم «سيتي ووك»، وجهة الحياة العصرية المفتوحة على الهواء الطلق من «مِراس»، أفكاراً مبتكرة للاحتفال بيوم الحب في أجواء رومانسية دافئة، وإطلالات مذهلة على أفق دبي الرائع، مع مزيج فريد من تجارب الطعام في الهواء الطلق، والحافلة بخيارات الأطباق الشهية. وفي ما يلي مجموعة من العروض التي تجعل من «سيتي ووك» الوجهة المثلى في يوم 14 فبراير.

حيث يقدم مطعم التاباس الإسباني الراقي على الطراز البرشلوني «تورو + كو» في يوم الجمعة قائمة خاصة بيوم الحب، تتيح لكم قضاء أمسية عامرة بالأطباق الإسبانية التقليدية والعصرية، إلى جانب خياراتكم المفضلة من الكوكتيلات.

ومن جهته يقدم مطعم «آيا»، قائمة طعام حصرية تتيح لكم تذوق أشهى النكهات والأطباق الجريئة، وذلك يوم 14 فبراير، من 12:00 ظهراً حتى منتصف الليل.

ويمكن قضاء ليلة حافلة بالبهجة في مطعم «لوك أب» الأنيق، بإطلالاته المذهلة على أفق دبي، في موقع مثالي لمرح الصغار والكبار الراغبين بقضاء أوقات ممتعة.