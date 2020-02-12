بلاغ ضد الفنان محمد رمضان وقائد طائرة لهذا الأسباب

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم المحامي مصطفى شعبان ، ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حماده الصاوي ضد الفنان محمد رمضان والطيار اشرف أبو اليسر،"كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق. واتهم البلاغ الفنان بأنه سلك سلوكاً من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية مما عرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات او الاهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطاً من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء الى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الايكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية بحسب صحيفة الأخبار.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهل له القيام بالجرائم المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.

و ذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستغرام" مقطعا مصورا يوضح انه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وانه سيقوم بقيادتها ويظهر الطيار أشرف ابو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.

وكان محمد رمضان والطيار قد تبادلا الاتهامات عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل وفى تطور جديد نفى الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، تصريحات الفنان محمد رمضان، التي قال فيها إنه وفر له عمل لكنه رفضه، بالإضافة إلى طلب أموال منه قدرت بـ10 ملايين جنيه، قائلا: "ده كلام محصلش".

وأضاف أبو اليسر، في مقطع فيديو: "الفنان محمد رمضان بيقول انه جابلي شغل لكن أنا رفضه، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن فى واحد كلمني من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالي في شغل فى إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".

وتابع أبو اليسر: "يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام مشفوش العقوبة اللي اتوقعت عليا، اللي هي إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأي شيء يمت للطيران بصلة، يا ريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، انه بيشوفلي شغلانة دلوقتي، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللي هو شافها متنفعش".

وأضاف أبو اليسر: "محمد رمضان قال إني طلبت منه 9.5 ملايين جنيه تعويض، الكلام ده محصلش، أنا مطلبتش مليم من حد، ولو في أي ميديا شافت أو سمعتني بطلب فلوس من أي حد تقولي، الكلام ده محصلش".



وكان محمد رمضان، رد على الفيديو الذي نشره الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة دخول الفنان محمد رمضان قمرة قيادة الطائرة، روى النجم محمد رمضان تفاصيل مع حدث مع الطيار عقب الأزمة.

وقال رمضان في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك: "جمهوري الغالي شعب مصر الحبيب.. لكل متابعي أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلي عنه.. أول امبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالي إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته".

وتابع رمضان: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظري.. طبعا ده اللي كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامي الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بي، وكان اللي عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالي إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للي بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضي ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد".