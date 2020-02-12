5 عروض عربية في «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

كشف المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، أمس، في قصر الثقافة بالشارقة، عن أهم العروض المسرحية في المهرجان الذي ينطلق غداً الخميس وتنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

عروض وورش

«البيان» التقت مريم المعيني، رئيس اللجنة الإعلامية، التي تحدثت عن العروض والورش، وقالت: تم اختيار ورش تخص المشرفين على المسرح المدرسي بالمدارس، وهي تهتم بالأزياء المسرحية والأداء المسرحي.

«أنا معك»

وتحدثت عائشة الحوسني، المنسق العام للمهرجان، عن العروض، حيث يفتتح المهرجان بمسرحية «أنا معك» لفرقة مسرح كلباء، وفي اليوم الثاني المسرحية المغربية «عبث».

وفي الثالث تعرض المسرحية المصرية «مكان مع الخنازير»، وفي الرابع تقدم فرقة صلالة مسرحية «أحلام أبو سلامة»، ثم المسرحية الفلسطينية «بيدور والنقيب».

وتعقب هذه العروض ندوات نقدية تقرأ مزاياها الفنية وتوجهاتها، وينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية موجهة لمنشطي المسرح في مدارس الشارقة، ويحفل البرنامج الموازي للمهرجان بالعديد من الأنشطة.