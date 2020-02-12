صدور 4 مسرحيات لحاكم الشارقة باللغة البولندية

في سياق اهتمام جامعة كاراكاو البولندية بالاطلاع على مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بعد أن قامت شعبة الدراسات العربية والإسلامية في كلية الآداب بالجامعة بزيارة دارة الشيخ سلطان الثقافية في الشارقة، رفقة وفد طلابي كبير، بغرض دراسة مؤلفات سموه في الفنون المعرفية الأصيلة،

تدارست شعبة اللغة والأدب العربي بالجامعة أعمال صاحب السمو حاكم الشارقة المسرحية، ووقع اختيارها على أربع مسرحيات لترجمتها بقصد الدراسة وتوسيع رقعة الاطلاع على مؤلفات سموه. وتم نشر المؤلفات المختارة، التي ضمت أربع مسرحيات بعنوان «مختارات مسرحية». (الشارقة - البيان)