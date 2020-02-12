«ألف عنوان وعنوان» في «خلوة إبداعيّة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مبادرة «ألف عنوان وعنوان» عن تنظيم برنامج خلوة الكتابة الإبداعية، لفئة الكتاب الشباب من عمر 18 ـ 40 عاماً، بهدف تدريبهم على أساليب مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات والوطن العربي، وذلك خلال «إقامة أدبية» تمتد من 15 إلى 24 فبراير الجاري في فندق واحة البداير في الشارقة.

ويقدّم البرنامج الذي يقام بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، وبالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، للكتاب المشاركين ورش عملٍ مكثّفة، إضافة إلى جلسات كتابة حرة، وجلساتٍ نقاشية وحوارية لتبادل الخبرات ورحلاتٍ خارجية.

وأكدت مجد الشحي، مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»: «اليوم نستكمل الجهود في دعم العملية الإبداعية ما قبل التأليف، من خلال برنامج يقدم خلاصات تجارب كبار الأدب العربي».