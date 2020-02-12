ندوة عن «جائزة الشارقة لنقد الشعر» بالخرطوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّم بيت الشعر بالخرطوم بالتعاون مع معهد العلامة عبد الله الطيب، ندوة تعريفية عن «جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي»، بحضور عدد من الأساتذة والنقاد بجامعة الخرطوم واتحاد الكتّاب السودانيين والإعلاميين.

وهنّأ الدكتور الصديق عمر الصديق، مدير بيت الشعر و«معهد العلامة عبد الله الطيب»، في كلمته، الجمهور، وذكر أن النقد ما انفك يوازي حركة الشعر، واستشهد بالنابغة الذبياني وخيمته، وابن إسحق الحضرمي والتفاتاته، وأن ما بين أهل النقد والشعر من جدل لا ينقطع، وقال إن هذه الجائزة تأتي معززة لمشروعاتنا في هذا المنحى.

ودعا النقاد للكتابة وفتح الآفاق، تالياً الشروط والأحكام وقيمة الجائزة، وقال: نأمل أن تكون المشاركة السودانية كبيرة ومشرفة، وأكد أن بيت الشعر بالخرطوم مستعد لفتح كل الأبواب للنقاد، وأن الجولات التعريفية ستستمر في كل الجامعات والمؤسسات الثقافية والعلمية.

ثم أثنى مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة د.ممدوح محمد الحسن، على مبادرات الشارقة، وأعلن عن تبني الجامعة التعريف بشكل مكثف للجائزة.