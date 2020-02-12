شاهد.. تدفق مياه شلال إلى الأعلى!

المصدر: البيان الإلكتروني

عاشت اسكتلندا أمس الأول الاثنين يوم الأضداد، بسبب العاصفة سيارا، حيث بدا أن شلالًا يتدفق إلى أعلى وسط عاصفة شتوية قوية ضربت الجزر البريطانية.

وقد استقبلت بريطانيا، واحدة من أشرس العواصف على الإطلاق، والتي تضرب عدة بلادن أوروبية.

وحسبما أشارت صحيفة الإندبدنت البريطانية، فإن العاصفة "سيارا" تعد أعنف عاصفة تشهدها بريطانيا منذ 7 سنوات، مما دفع السلطات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إلغاء رحلات جوية وصلت إلى 140 رحلة من وإلى مطار هيثرو، إضافة إلى تقليل حركة القطارات خشية تعرض الأسلاك الكهربائية و المسارات للتلف وكذلك العبارات.