اكتشاف «حاصد الموت»... عاش قبل 79 مليون عام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال علماء أمس (الاثنين) إنهم اكتشفوا نوعاً جديداً من الديناصورات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتيرانوصور الذي جاب سهول أمريكا الشمالية قبل حوالي 80 مليون عام.

ويعتقد أن «ثاناتوثيريستس ديغروتوروم» الذي يعني باليونانية «حاصد الموت» هو أقدم عضو في عائلة التيرانوصور الذي اكتشف حتى الآن في شمال أمريكا الشمالية، وقد يصل طوله إلى حوالي 8 أمتار، حسب ما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتيرانوصور وهو أشهر أنواع الديناصورات التي خلدت في فيلم «جوراسيك بارك» في العام 1993 لستيفن سبيلبرغ، كان موجودا قبل 66 مليون عام. لكن تاريخ وجود «ثاناتوثيريستس ديغروتوروم» يعود إلى 79 مليون عام على الأقل، وفق ما قال العلماء بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كالغاري ومتحف تيريل الملكي في كندا، أن هذا الديناصور كان شبيها بالديناصورات الأكثر بدائية التي عاشت في جنوب الولايات المتحدة.

وقال الباحثون إن التفاوت في شكل جماجم التيرانوصورات يعود إلى اختلاف الأنظمة الغذائية التي كانت تستند إلى نوع الفرائس التي كانت متاحة في ذلك الوقت.