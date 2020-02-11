«مركز الإمارات للدراسات» يضيء «واقع الإعلام السعودي»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ندوة بعنوان «واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير»، شارك فيها عدد من المسؤولين ولفيف من المثقفين والمفكرين، بحضور الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز.

وقال الدكتور جمال سند السويدي، في بداية الندوة، إن الندوة تناقش موضوعات تتعلق بالإعلام السعودي، ومن بينها دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونشر الوعي بالتحولات المجتمعية التي تشهدها المملكة. وقال علي العلياني، رئيس تحرير ومقدم برامج في قناة «MBC»، إن الإعلام السعودي يعمل على توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام حول رؤية المملكة 2030.

صورة ذهنية

وتحدث سعود الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة في السعودية والخليج العربي، عن «الصورة الذهنية عن المملكة: الماضي، والحاضر، والمستقبل».

وقال إن هناك وسائل إعلام غربية تحاول الإساءة إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة حالياً، ومن ثم فإن الإعلام السعودي تقع عليه مسؤولية كبيرة في التصدي لذلك الأمر.

وقال علي العلياني، رئيس تحرير ومقدم برامج في قناة «MBC»، في ورقة عرضها بعنوان «مهمة الإعلام السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030»، إن الإعلام السعودي يعمل على توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام حول رؤية المملكة 2030، وتصحيح ما قد يكون خطأ حولها، وتطوير الخطط الإعلامية والبرامج التنفيذية المرتبطة بها بشكل عام.

وأضاف إنه تم استحداث مركز التواصل الحكومي في المملكة بهدف تعزيز صورة المملكة محلياً وإقليمياً ودولياً.