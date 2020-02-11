مزاد صامت لاختراعات الأطفال بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

ينظم بينالي الشارقة للأطفال، الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مزاداً فنياً خيرياً صامتاً لأعمال واختراعات الدورة السادسة التي أقيمت برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار: «المستقبل بحدود خيالك»، وبالتعاون مع المخترعين الصغار.

حيث سيقام المزاد في سكيتش آرت كافية – دبي خلال يومي 13-14 من شهر فبراير الجاري، وسيشمل على أعمال فنية لاختراعات أبدع في ابتكارها أطفال ويافعون من مختلف دول العالم في الفئة العمرية من 6-18 سنة؛ وتتنوع الأعمال بين فئات البينالي وهي: مساعدة الآخرين؛ الترفيه والابتكار، والبيئة؛ وسيذهب ريعها إلى «مؤسسة القلب الكبير» لمساعدة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المزاد يعد الثاني لأعمال الدورة السادسة؛ في حين أقيم المزاد الفني الصامت الأول في معرض «فن أبوظبي» بمنارة السعديات؛ وتم خلاله عرض (21) عملاً فنياً؛ وذلك في شهر نوفمبر المنصرم من عام 2019.

يُذكر أن إجمالي الأعمال التي تم استقبالها خلال الدورة السادسة لبينالي الشارقة للأطفال بلغ عددها 3,494 بمشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية، تأهلت منها 48 مشاركة من 6 دول لتتحول إلى نماذج مبدئية، واختراعات حقيقية على يد أبرز الفنانين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.