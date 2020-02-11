تاريخ الكويت الثقافي تحت مجهر ندوة «بن حويرب للدراسات»

المصدر: دبي - البيان

«تاريخ الكويت الثقافي.. من النشأة حتى الاستقلال»، كان تحت مجهر ندوة قيمة نظمها مركز جمال بن حويرب للدراسات، مساء أول من أمس، تحدث فيها الباحث التراثي الكويتي صالح خالد المسباح، وشهدها جمهور متميز من الكتاب والمثقفين.

في بداية الندوة، قال المؤرخ والمستشار جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إن للإخوة في الكويت قصب السبق في توثيق تاريخ بلادهم بصورة خاصة، وتاريخ منطقة الخليج العربي بعامة. وإن العرب كانوا يدونون تاريخهم قبل ثمانية عقود، ولكنهم توقفوا عن ذلك في ما بعد، ولعل هذا يعود إلى حالة الانحطاط والتخلف التي شهدتها المنطقة العربية.

حضارة

بدوره، قال صالح خالد المسباح إن تاریخ الكویت موغل في القدم، ومن حقبه حضارة العُبید التي تعود إلى ما قبل سبعة آلاف عام. وسمیت بذلك نسبة لأول موقع حصل علیه أھل ھذه الحضارة في العراق ویسمى (العُبید) كما تروي مصادر تاریخیة أن فترة العبید تخص منطقة الشرق الأدنى، وتحدیداً جنوبي العراق، واستمرت حتى بدایة فترة «أوروك 4000 قبل المیلاد».

معركة

وتناول المسباح تاریخ المنطقة خلال العصر الإسلامي وتحدیداً عام 633 میلادیة مستذكراً أول معركة شھدتھا ھذه الأرض (ذات السلاسل) في كاظمة، بجوار مدینة الجھراء، بین المسلمین بقیادة الصحابي الجلیل خالد بن الولید والفرس بقیادة ھرمز وانتصر فیھا المسلمون.