فيديو.. أم صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تختلف الأماكن وتتغير الأزمان ويبقى قلب الأم الأكثر حباً ورحمة ورفقة بالأبناء.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو لجأت فيه أم صينية إلى حيلة ذكية لحماية أبنائها من فيروس كورونا ومخاطر العدوى وذلك عن طريق وضعهم داخل أكياس بلاستيكية صنعتها خصيصاً لهذا الغرض قبل خروجه أطفالها من البيت .

و أعلنت الصين تسريع عمليات إنتاج أدوية أظهرت نتائج إيجابية في تخفيف أعراض كورونا وفق موقع "alkalima".

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الاثنين أن 3281 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم الكامل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي إن 632 شخصًا خرجوا أمس الأحد من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 356 في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا، 908 أشخاص وتم تأكيد 40،171 حالة عدوى بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة.

وأشارت اللجنة الصحية، إلى ارتفاع ضحايا الفيروس القاتل، وصل إلى 908 أشخاص، وتم تسجيل 40 ألفا و171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانج فى الصين.