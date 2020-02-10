طفل إماراتي يجبر "بيتي كروكر" على تغير تعليمات 20 مليون علبة كعك

المصدر: دبي - حصة بن غويفه

"مش البنات بس يقدرون يسوون كيك، فلا تكتبون بس بنات يمكن في بيوت أولاد يسوون الكيك".

كان هذا اعتراض الطفل الإماراتي سلطان (8 أعوام) في فيديو عفوي نشرته شقيقته على "تويتر"، اعترض فيه سلطان على التعليمات المكتوبة على عبوة خليط الكعك من "بيتي كروكر" كونها موجهة للفتيات فقط.

تغريدة الشقيقة كان لها صداً كبيرا، إذ تفاعل معها عدد من المغردين ووصلت إلى إدارة "بيتي كروكر" التي ردت على التغريدة وأخذت خطوة لتصحيح "الخطأ".

ففي ردها على التغريدة قال الحساب الرسمي لـ "بيتي كروكر" على تويتر: "شكرًا، سنقوم بإرسال الرسالة لفريقنا في الشرق الأوسط لتجنب استخدام هذه الصيغة مستقبلاً".

وبعد عدة شهور فاجأت "بيتي كروكر" سلطان في منزله بصندوق كبير مليء بعلب خليط الكعك طبعت عليها طريقة التحضير بصياغة جديدة مبنية للمجهول، مثل "تُفرغ المحتويات، تُضاف الملاعق، يُوضع الخليط.." بعد أن كانت الترجمة العربية للتعليمات تخاطب الإناث فقط.

وبفضل فيديو سلطان، قامت "بيتي كروكر" بتغيير صيغة المخاطب في طريقة التحضير على أكثر من 20 مليون علبة كعك.

كما نشرت فيديو للزيارة جاء في نهايته "شكرًا سلطان لأنك كنت شرارة البداية التي أحدثت هذا التغيير الكبير".

وفي حديث مع البيان وصفت غاية شقيقة سلطان شعوره بأنه سعيد جداً وفخور بالتغيير الكبير الذي تسببه به اعتراضه العفوي.

مضيفةً أن سلطان ‏نشأ في بيت لا يفرق بين الأولاد والبنات، حيث كان يشاهد والده المتوفى واخوته الكبار في المطبخ، يطبخون ويساعدون في الطبخ فكان اعتراضه على الصياغة بديهياً.

وقالت للبيان أن سلطان كان يتمنى لو شهد والده هذا التغيير، لأنه –رحمه الله- كان يحترم أفكاره ويشجعه على التعبير عن رأيه.