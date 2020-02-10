بالصور.. صينيان يحتفلان بحفل زفافهما بلا ضيوف وسط انتشار كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في استجابة لدعوة الحكومة بالبقاء في المنازل وتجنب الحشود بسبب ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا، اختار العديد من الأزواج الصينيين تأجيل حفلات زفافهم، لكن تشانغ وتشين أصرا على الإبقاء على موعد زفافها مع إلغاء تجهيزات الحفل وقائمة المدعوين.

وقال العريس لموقع "غزينهوا المحلي": "نحن في وقت حرج إذ نحارب وباءً قاتلاً وعلينا أخذ جميع الاحتياطات للسيطرة عليه، لذلك قررنا عدم دعوة الضيوف أو إقامة حفل.. وعموما فإن حفل الزفاف هو مجرد حفل، وأهم شيء هو سعادتنا."

في يوم الزفاف، اتبع تشانغ، الذي كان يرتدي قناعًا طبيا واقيا، العرف المتبع في قيادة سيارة مزينة إلى منزل العروس في مدينة تشينغداو، وعند وصوله رفع الوشاح الأحمر على رأس عروس ليظهر وجهها بقناع طبي.

وترأس مراسيم حفل الزفاف الذي استمر لأقل من خمس دقائق، والد العروس، الذي قال كلمة مختصرة وبعدها انحنت العروس لوالدا العريس احتراما.. وانتهى الحفل على ذلك.

وقبل أن يجتاح الفيروس التاجي الجديد الصين، خطط تشانغ لإقامة حفل زفاف نموذجي مكتمل بجميع الطقوس الصينية، وحجز قاعة تضم 50 طاولة وجهز 20 سيارة.

وقالت العروس تشن شياو "لقد تم الغاء كل شيء، لم ينفق سوى بضعة مئات من اليوان للزواج بي لكن ذلك لا يهم ما دام الرجل المناسب بالنسبة لي."

وفي طريق العودة إلى منزل العريس، مر العروسان بثلاث نقاط تفتيش لقياس درجات حرارة الجسم.

وقال تشن "المتطوعون هناك هنأونا وشعرنا بسعادة كبيرة لا سيما في ظل غياب الأقارب والأصدقاء لتهنئتنا."

وتشانغ ليس أول عريس يقيم حفل زفافه من دون ضيوف، ففي 27 يناير، أقام كل من سون ون لونغ وليو مياومياو حفل زفاف في مدينة تشينغداو من دون حفل ولا ضيوف، وقال العريس سون أنه سيعوض زوجته ويقيم لها حفلا كبيرا عندما ينتهي الوباء.