الملكة إليزابيث تدعو هاري وميغان لحضور فعالية ملكية

المصدر: وكالات

دعت الملكة إليزابيث الثانية ، ملكة المملكة المتحدة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى التخلي عن نمط حياتهما الجديد لحضور خدمة الكومنولث السنوية في دير وستمنستر بلندن مع بقية أفراد العائلة المالكة الشهر المقبل.

وسيكون حضور هذا الحدث ضمن آخر المهام الملكية لدوق ودوقة ساسكس هاري وميغان، اللذين أعلنا مطلع العام الجاري تخليهما عن صفتيهما الملكية. وفي حدث العام الماضي، كانت ميغان حاملا بأرشي في شهرها التاسع.

ومن المنتظر أن يجتمع ممثلو الحكومات في الدول الأعضاء في الكومنولث البريطاني، والبالغ عددها 53 دولة، في وستمنستر آبي، لحضور هذا الحدث السنوي الذي يستمر ساعة واحدة بعد ظهر يوم 9 مارس المقبل.

وليلة الخميس، شارك الأمير البريطاني وزوجته في مؤتمر الاستثمار البديل للبنك الأمريكي "جي بي مورغان" المنعقد في ميامي، والذي حضره حوالي 300 شخص من كبار عملاء البنك، بينهم كبار أثرياء العالم.

ويعتبر هذا أول ظهور رسمي لهما بعد انفصالهما عن العائلة المالكة.