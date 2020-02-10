ندوة تعرّف بجائزة نقد الشعر في الأقصر

المصدر: الأقصر - البيان

نظّم بيت الشعر في الأقصر ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، التي أطلقتها دائرة الثقافة في الشارقة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها ثلاثة شعراء، هم: عاصم عوض من الفيوم، ومحمد أبو العزايم من الشرقية، ومحمد فتحي من بني سويف، وقدّمها حسين القباحي مدير البيت.

أشار القباحي بدايةً إلى أن الجائزة تُعنى بالنقد الأدبي الموجّه للشعر العربي، الذي يفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، تنفيذاً لمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق رعاية ودعم سموه للنقاد العرب والمهتمين بالدراسات الموجّهة نحو التجربة الشعرية العربية.

وتابع مدير بيت شعر الأقصر: «سوف تكون الجائزة وفق شروط، أبرزها أن يكون البحث المقدم مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو فوزه في جائزة مشابهة».