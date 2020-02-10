ورشات عمل إبداعية تواكب الواقع

المصدر: دبي - البيان

ظل مهرجان «طيران الإمارات للآداب» الوجهة الأفضل لمناقشة أهم المواضيع الثقافية والإبداعية التي تهدف إلى تعزيز التعليم ونشر قيم الحوار البنّاء، وتشجيع حب القراءة.

واحتضن المهرجان في دورته الثانية عشرة بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي مجموعة من ورش العمل المميزة التي تناولت مهارات القيادة، والذكاء العاطفي، ودبلوماسية الحوار، والرسم لكتب الأطفال، والصحافة، وكتابة القصص، ومهارات التمثيل، وغيرها من الموضوعات الثرية.

في جلسة «الاستثمار في المستقبل» ناقش اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وكاردان، المدرب التقديمي والمتحدث الدولي وأحد الكتاب الأكثر مبيعاً والرئيس التنفيذي لشركة set up corporation Japan & Set Up International UAE، كيفية خلق مجتمعات مستدامة وجذب واستبقاء الأفراد الموهوبين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة. وتحدث اللواء المري عن نظام «الإقامة الذهبية» في الإمارات وكيف تسهم في تعزيز وترسيخ قيم التعددية الثقافية والاجتماعية. أما المدرب كاردان فتحدث عن المهارات والمواهب الأساسية التي يتوجب على الدول غرسها ثم تطويرها عند قواها العاملة الحالية والمستقبلية.

تدريب

وجاءت ورشة عمل «القيادة الابتكارية»، لتناقش بيئة العمل شديدة التنافسية، سريعة الإيقاع والتطور، حيث لم يعد البقاء للأقوى، إنما للقادرين على قيادة الآخرين وإلهامهم وتشجيعهم على الابتكار وإدارة عمليات التحول والتغيير بشكل فعّال. ومن خلال هذه الورشة قدّم المدرب خالد الحوسني، كاتب ومحاضر ومدرب معتمد إماراتي في مجال الإبداع والابتكار وإدارة التغيير، للمشاركين أهم المفاهيم المتعلقة بالابتكار والقيادة وأهم قوانين ومبادئ التفكير الابتكاري وتطبيقاته.