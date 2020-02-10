فتح باب التقديم لـ «لقاء مارس»

المصدر: الشارقة - البيان

دعت مؤسسة الشارقة للفنون، الفنانين والمؤلفين والباحثين والقيّمين والممارسين الفنيين، لتقديم ملخصات الأوراق البحثية لدورة 2020 من لقاء مارس، التي تقام تحت عنوان «تجلّيات الحاضر» في الفترة بين 21 و23 مارس المقبل.

ويجب على المتقدمين الخوض في الثيمة العامة لهذه الدورة، والقضايا المقترحة في الجلسات، مثل: استذكار بينالي الشارقة، والفن والخيال المدني، ومنظومة البينالي، ودورات بينالي الشارقة في السياق الإقليمي، ودورات البينالي وما بعد الاستعمار، والتقييم الفني في عصر الأزمات.

وبعد اختيار المشاركين، يجب تقديم الورقة البحثية الأصلية غير المنشورة، والمكونة من 4000 إلى 5000 كلمة بالعربية أو الإنجليزية.

وعلى المتقدمين تحميل وإكمال استمارة الطلب عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ودعم الملخص (200 كلمة) بنبذة شخصية مختصرة (150 كلمة)، والسيرة الذاتية الكاملة، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 16 فبراير.