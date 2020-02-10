محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف مدى الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الفنان المصري محمد رمضان، على تصريحات، كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب فيديو "كابينه الطيارة" بقوله إنه حزن كثيراً بعد القرار الذى طاله، مشيراً إلى أنه استأذنه قبل الدخول إلى كابينة الطائرة.

وقال "رمضان" خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية :"أقدر الألم الذى طاله، وأريد معرفة ما الذي يعوضه وأفعله فوراً.. حزين لكوني سببًا لمشكلة فى حياة رجل فى هذه القيمة.. ولكنني لم أعده أن الفيديو لن ينشر على السوشيال ميديا".

وعن تواصله مع الطيار الموقوف، قال :" حاولت بالفعل لإعادته للعمل، ولكن الملف يعود لسلطة الطيران المدني، وأخبرتهم أن الصورة كانت تذكارية .. واعتذر له على الهواء".

وفي رسالته للطيار الموقوف قال: "لن أتخلى عنك ، وأى شيء تطلبه أنا تحت أمرك".