بريطاني يفاجئ خطيبته برحلة إلى دبي.. شاهد ردة فعلها

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

فاجأ اليوتيوبر البريطاني جاك دين " Jaackmaat، خطيبته فيونا ساوث برحلة إلى دبي شهر يونيو الماضي للاحتفال بعيد ميلادها.

وقبل وصولها إلى المطار، كانت فيونا تعتقد أنها ستذهب في رحلة إلى بلغاريا للاحتفال، ولكنها علمت في اللحظات الأخيرة أنها في الواقع متجهة إلى دولة الإمارات وأنها ستقيم في فندق أتلانتس الفخم بدبي.

وقال جاك في الفيديو الذي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أنه أخبر فيونا بأنه قد حجز لها تذكرة وفندقا للإقامة ثلاث ليالٍ في بلغاريا بمناسبة عيد ميلادها، لكنه فاجأها في المطار وأخبرها بأنها ستقيم لمدة أسبوع كامل في فندق أتلانتس بدبي.

ولم تصدق فيونا النبأ السعيد كما لم تتمالك نفسها من شدة الفرح، وقالت ضاحكة: "يا إلهي لم أجلب ملابس جيدة بما يكفي لدبي!"

وحصد الفيديو أكثر من 2.6 مشاهدة على تويتر.

وقضى الثنائي أياما جميلة في دبي حيث شاركا صور رحلتهما في الإمارة على حسابهما في إنستغرام، وقد زارا مختلف المعالم الرئيسية في المدينة منها وسط مدينة دبي وبرج خليفة ومنطقة جميرا وشواطئها الذهبية.