محمد رمضان يتسبب في قطع رزق طيار مدى الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة التي استقلها محمد رمضان وتسببت في إيقافه عن العمل، كواليس الواقعة، عبر فيديو تناقلته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقص خلاله تفاصيل الحكم عليه بإيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة حسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال الطيار الموقوف إن الفنان محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط، كما أنه أخبر رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض.

وأضاف الطيار الموقوف: "الفنان محمد رمضان نشر فيديو على السوشيال ميديا بدون علمي، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين، واصفًا ذلك الفيديو بالمفبرك، وأن هذا السلوك الصادر منه تسبب في إيذاء أناس كثر. مضيفا: "وعندما واجهته بأن ما فعله سيتسبب في إيذاء طاقم الطائرة رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهي"

وأكد أن القضية أصبحت رأى عام والموضوع لم ينته كما قال الفنان محمد رمضان، وصدر قرار بإيقافي مدى الحياة عن الطيران ومساعدي إيقاف سنة، رغم تاريخي في التدريس بكلية الطيران على طرازات مختلفة من الطائرات.

وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت قرارا بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.