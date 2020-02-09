برامج حصرية تبث للمرة الأولى عربياً في «الدورة الجديدة» لتلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الدورة البرامجية الجديدة، وذلك ابتداءً من صباح الأحد (16 فبراير)، متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية التي تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجّه تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وتقديره لمشاهديه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي والعالم العربي ودول الاغتراب.

وفي هذه المناسبة، أشارت سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام ومديرة تلفزيون دبي، إلى التركيز الواضح على الفئة العمرية الشابة، والتي أسفرت نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة عن متابعتها لبرامج تلفزيون دبي، التي تجمع بين المتعة الفائدة والترفيه العائلي الراقي، في الوقت الذي استطاعت الكفاءات العاملة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، وذلك في إطار الحرص على مواكبة آخر التطورات الإعلامية وبما يواكب تطلعات الجيل الجديد ورؤية تلفزيون دبي في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في الترويج للنهضة العمرانية والإنسانية التي تشهدها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الصناعي وعالم التكنولوجيا، والتي تطبق للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، وذلك في إطار خطة إعلامية متكاملة سيتم تنفيذها كاملة على مراحل خلال العام الجاري لتعكس الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي ومواكبته لاستعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، وذلك من خلال نخبة البرامج المقرر إطلاقها خلال الدورة البرامجية الجديدة بالتعاون مع مركز الأخبار، مثل برنامج «الطريق إلى إكسبو».

ودعت سارة الجرمن، مدير تلفزيون دبي، الجميع إلى متابعة الدورة الجديدة التي ستضم برامج جديدة تقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، وتشكل سبقاً إعلامياً بمختلف المعايير المهنية، ومحتوى يواكب طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، وذلك في إطار سعي تلفزيون دبي إلى تكريس حضوره الإعلامي على خارطة الإعلام العربي كواحد من أهم مصادر المعرفة والترفيه العائلي الراقي في عصر الفضائيات المفتوحة والسباق الدائم نحو التميز والنجاح.

ويأتي في مقدمة البرامج الجديدة «دبي كروز» (Dubai Cruise) مع ميساء مغربي، التي تستضيف في كل حلقة ضيفاً مميزاً من نجوم الفن في العالم العربي.

برنامج «معمار»من جهة أخرى، يعود برنامج «معمار» في موسمه الرابع مع الخبير العقاري مهند الوادية، وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بحلة جديدة وبطابع يخدم عام الإكسبو 2020، حيث تتنوع أفكار الحلقات بقصص درامية مشوقة هادفة وتوعوية عبر عالم العقار الشائك والمتنوع.

برنامج فني وابتداءً من مساء الثلاثاء (11 فبراير) الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، يطل النجم المصري أمير كرارة في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجه الفني المنوع «سهرانين»، والذي يستضيف من خلاله نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وتوقفت سارة الجرمن عند البرنامج الجديد (بالعربي Mental Samurai)، الذي سيتابعه الجمهور العربي مع المذيع الإماراتي عمار آل رحمة، ولأول مرة على شاشات التلفزة العربية، كبرنامج ألعاب الذكاء الاصطناعي وخفة الحركة العقلية.