أصوات من السودان في «الثقافي العربي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت دائرة الثقافة في الشارقة، أول من أمس، في النادي الثقافي العربي، أمسية شعرية تحت عنوان «أصوات من السودان»، وذلك بحضور مصطفى الشريف القنصل العام للسودان في أبوظبي، واستضافت عدداً من الشعراء السودانيين المشاركين في «مهرجان الشارقة للشعر النبطي»، وهم : إبراهيم جابر وهيام الأسد وعبد المحمود السّماني والخنساء بنت المك والهمباتي الأغبش والفاتح إبراهيم وإسلام النحاس، وود مسيخ، ومحمد ود الكابس، وأدارتها الإعلامية نعمات حمود، ويحضر شعراء السودان المهرجان هذا العام حضوراً لافتاً، نظراً لأن الدائرة نشرت بهذه المناسبة عشرة دواوين شعرية سودانية، واستدعت أصحابها لتوقيعها خلال المهرجان، وكذلك استدعت شعراء آخرين للمشاركة في أمسيات المهرجان.

وتغنى الشعراء بالسودان بلد العزة والكرامة والكرم والعطاء، أهل النخوة والإيثار وإكرام الضيف وغياثة المنكوب، أرض التاريخ والعلم، وتغنوا بالحب والحنين والشجن، وكان لشعر الفكاهة حضوره، لقد كان مزيجاً جميلاً من كل ألوان الشعر السوداني، وأصواته المختلفة التي صنعت جماله، وشكلت مداخلة الشاعر الدكتور محمد الفاتح أبوعاقلة، التوضيحية حول بعض جوانب الشعر السوداني، وجغرافيته وأصول كل لون منه، إضافة كبيرة إلى الأمسية.