«الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» تعلن قائمتها الطويلة

المصدر: (الفجيرة - وام )

أعلنت جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» عن الأعمال المتأهلة للقائمة الطويلة في فئة الرواية كبار والرواية شباب والبحوث التاريخية، والتي بلغت 27 عملاً من بين 526 استقبلتها الجائزة في هذه الفروع الثلاثة.

وضمت القائمة لفئة الرواية كبار 10 أعمال هي: «حكاية جديدة للأندلس» لسراج منير، و«ذاكرة بلا صور» لعزيزة رجب، و«عمتي زهاوي» لخضير فليح، و«زهر الغرام» لأحمد قاسم، و«سارتر أو عارهم في الشمال» لـ المولدي بن العربي، و«أضحية الماء والطين» لعبد الله علي، و«ساحة السمك» لنصر إبراهيم، و«الملف الأصفر» لأميرة بنت التيجاني، و«جنائن الوهم» لعلي حسين، و«أبله النيل» لمحمد محمود.

وفي فئة الرواية شباب تأهلت 10 أعمال، ومنها : «ساعة ونصف من الضجيج» لآمنة بن منصور، و«زهور الكريزانتيم» لمحمود إبراهيم، و«عندما يتقاعس الموت» لحازم علي، و«العروس الملغمة» لفاطمة صلاح الدين، و«ما لم تروه ريحانة» لأدهم محروس.

وفي فئة البحوث التاريخية 7 بحوث هي: «العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في عصر الدولة الأموية في الأندلس» لمحمد جمال، و«البحر كائن الإبداع الثقافي عند سكان دولة الإمارات العربية المتحدة» لطالب غلوم، و«المسلمون في كوريا» لمحمد أحمد، و«الزنوج في دار الإسلام» لبوشوار الطيب، و«تاريخ البحث الأثري في شبه جزيرة مسندم» لآمنة بنت خادم، و«علاقات الدولة السامانية الخارجية» لعبد الحميد حسين، و«المدن في الحضارة العربية الإسلامية ودورها الحضاري» لمجد الدين عمر.