مركز الذيد الثقافي يحتضن الأمسية للشعر النبطي

المصدر: (الشارقة - البيان)

احتضن المركز الثقافي بمدينة الذيد في إمارة الشارقة، أخيراً، الأمسية الشعرية السابعة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته 16، حيث شارك فيها كل من: سلطان الرفيسه من الإمارات، ومستور الذويبي من السعودية، وابتسام بنت عبد الرحمن من تونس، وعبد الرحمن آل مغني من السعودية، وسليمة المزروعي من الإمارات، وعيسى المقدادي من الأردن، وشيخة الهيلة العتيبي من السعودية، وأحمد المايدي من الإمارات.

وحضر الأمسية، التي قدمتها الشاعرة حمدة المر، الشاعر بطي المظلوم مدير المهرجان، مدير مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي بمدينة الذيد، وراشد بن محيان الكتبي، وشعراء وضيوف المهرجان والمهتمين بالشعر. (الشارقة - البيان)