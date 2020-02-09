«كاتس» مرشح لفئة «أسوأ الأفلام» في «راتزي»

المصدر: (لوس أنجليس - رويترز)

اختير فيلم «قطط» (كاتس) وأربعة من نجومه أمس ضمن ترشيحات جوائز راتزي السنوية لأسوأ الأعمال السينمائية.

وترشح كل من جيمس كوردن وجودي دنش وريبل ويلسون وفرانشيسكا هايوارد لجائزة راتزي عن أدائهم في الفيلم الذي يظهرون من خلاله في هيئة قطط. وفي المجمل حصل فيلم (كاتس) على ثمانية ترشيحات راتزي ليتساوى في ذلك مع فيلم «جنازة عائلة ماديا» (إيه ماديا فاميلي فيونيرال) من إخراج تايلر بيري وفيلم «رامبو: الدم الأخير» (رامبو: لاست بلود) للنجم سيلفستر ستالون.

وتتنافس هذه الأفلام الثلاثة على جوائز أسوأ فيلم مع «المهووس» (ذا فاناتيك) من فئة أفلام الإثارة، وفيلم «مطاردة شارون تيت» (ذا هونتينج أوف شارون تيت) من فئة أفلام الرعب. وفيلم (كاتس) مأخوذ عن مسرحية غنائية شهيرة تحمل نفس الاسم، وتم طرحه في ديسمبر، وقوبل بسخرية واسعة بين النقاد.

وأخفق الفيلم، الذي تكلف إنتاجه 95 مليون دولار، في شباك التذاكر ولم يحصد سوى 69.7 مليون دولار على مستوى العالم حسبما أفاد موقع بوكس أوفيس موجو الإلكتروني.