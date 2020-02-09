أخيراً.. كشف غموض مقتل مدير شركة طيران

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الشرطة المصرية أخيرا غموض مقتل مدير بإحدى شركات الطيران داخل شقته، بعد العثور على جثته تحمل طعنات قاتلة عدة في القاهرة.

وأظهرت التحقيقات أن «جناينيا» بإحدى الحدائق المحيطة بسكن المجني عليه استغل وجود الضحية بمفرده وتعدى عليه وقتله وسرق محتويات شقته، بحسب صحيفة "عكاظ".

واعترف المتهم بأن الضحية استضافه في منزله أكثر من مرة، فيما انتهز فرصة انفراده به، وطعنه بسكين بقصد السرقة،

وأضاف: غسلت السكين وأخفيتها، واستعنت بـ5 أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة من دون علمهم بحقيقة الحادثة، وبالقبض عليهم أنكروا علمهم بالواقعة، بينما تم ضبط المسروقات بمسكن المتهم بالقتل، وأحيل للنيابة لاستكمال التحقيقات.