الفنانة الكويتية جواهر تعلن إصابتها بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الممثلة الكويتية جواهر، في حسابها على "سناب شات" إصابتها بالسرطان.

الخبر كان له وقع الصدمة على جمهور الفنانة جواهر، حيث أعربوا عن أمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

ونشرت جواهر التي تزوجت في مارس 2015 من شهاب جوهر، صورتين؛ عبرت الأولى عن الناجين من المرض، وعلقت عليها بالقول: " إن شاء الله ينكتب اسمي مع المتشافين يا رب".

فيما نشرت صورة ثانية يبدو أنها من داخل المستشفى، ظهر فيها جهاز طبيب وسرير علاج، غير أنها لم تظهر فيها، واكتفت بالتعليق التالي: " يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

ووجدت الصور تفاعلا كبيرا بين رواد التواصل، الذين تناقلوها بشكل واسع.

وتأكيدا لخبر مرضها، نشرت مواطنتها الإعلامية مي العيدان منشورا على حسابها في انستغرام قالت فيه : " جواهر تقاوم السرطان وبمرحلة خطيرة.. ادعوا لها.. الله يشافيها ما في شي بعيد عن ربنا".