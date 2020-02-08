يحرم زوجته من ولدهما 33 عاماً للحصول على 180 ألف دولار

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

لم يكن الشاب جيرمين ألان مان جونيور يحلم بأن تحدث له معجزة بلقاء والدته بعد 33 عاماً اعتقد فيها أنها في عداد الموتى حينما فر به والده من كندا إلى الولايات المتحدة بعدما قام بتزوير في الأوراق الرسمية على خلفية خلاف بشأن حضانة الطفل حينها بينه وزوجته، حيث أبلغ ابنه بعدما كبر بأن والدته قد توفيت واستغل عملية تزويره لشهادات ميلاد مزيفة له ولولده حينها وحصل من ورائها على أكثر من 180 ألف دولار كإعانات ومساعدات.

ووفق تقارير إعلامية كندية، فإن ألان مان جونيور، المتهم بخطف ابنه الصغير في كندا وإخفائه في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة عقود، مَثَل أمام محكمة كندية للمرة الأولى الخميس الماضي، بعد مضيّ أكثر من عام على اعتقاله في القضية.

وقالت الشرطة في تورنتو إن ألان مان جونيور وُجّهت إليه تهمة الاختطاف؛ لقيامه بخطف ابنه جيرمين العام 1987، ثم تم تسليمه إلى كندا بعد الانتهاء من قضاء 18 شهراً في أحد سجون الولايات المتحدة بسبب حصوله بشكل غير قانوني على مزايا حكومية بينما كان يتهرب من السلطات.

وتقول شرطة تورنتو إن آلان مان اختطف ابنه خلال زيارة أمرت بها المحكمة العام 1987 قبل أن يهرب إلى الولايات المتحدة ويحصل على هويات مزيفة لهما.

بدوره، قال ديفيد رينج، محامي مان في الولايات المتحدة، إن موكله فرّ من كندا مع ابنه لأنه قلق بشأن سلامة الصبي خلال نزاع عنيف على الحضانة مع زوجته، التي خططت لنقل الطفل إلى جامايكا.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن مان حصل على شهادات ميلاد مزيفة له ولولده، والتي استخدمت لاحقاً للحصول على رقم الضمان الاجتماعي، كما أشار ممثلو الادعاء إلى أنه استخدم الاسم المستعار «هايل ديسوزا» لجمع أكثر من 125 ألف دولار كإعانات سكنية، وأكثر من 55 ألف دولار كمساعدة طبية، قبل أن يقر بأنه مذنب في وقت لاحق.

وبالعودة إلى 2016، تعاونت شرطة تورونتو مع نظيرتها من الولايات المتحدة للعثور على آلان مان أثناء اجتماعهم في مؤتمر لإنفاذ القانون بشأن القبض على الهاربين، حيث تم إجراء مقابلات مع العديد من أصدقاء آلان مان وأفراد أسرته، ليتم القبض عليه في فيرنون.

ويبلغ ابن آلان مان اليوم 33 عاماً، والتقى بوالدته بعد سنوات من الاعتقاد بأنها توفيت بعد وقت قصير من ولادته.

وعبرت لينيث مان لويس عن سعادتها بلقاء ابنها بعد عشرات السنين، وعبرت كذلك عن أملها بأن تكون قصتها عبرة لكل الأمهات اللواتي فقدن الأمل بلقاء أبنائهن تحت أي ظرف كان.