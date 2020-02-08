«جائزة الكتابة» تعلن الفائزين بالمراكز الأولى

المصدر: دبي - البيان

تم الإعلان عن الفائزين بجائزة مونتغرابا للكتابة، مسابقة مهرجان طيران الإمارات للآداب المرموقة، التي تسهم في اكتشاف الروائيين الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم من قبل، وهي واحدة من أنجح مسابقات الكتابة في المنطقة، ولها سجل حافل في دعم الكتّاب الواعدين ومساندة المواهب الأدبية المتميزة، فقد تمكن تسعة من الكتّاب المشاركين في المسابقة من نشر أعمالهم الروائية على مستوى عالمي في السنوات الست الأخيرة.

وقد فازت بالمركز الأول ستاسي سيبريتز عن رواية «الوثبة»، أما بقية الفائزين فهم نسمة البحراني عن رواية «النجوم بيننا»، وسيلينا تيج عن رواية «قادم العمر»، ومايكل لين عن رواية «إنكار الدم»، وبريانكا برادهان عن رواية «قصص من جبال الهيمالايا».

يتم تقييم المشاركات المقدمة للجائزة من قِبل الوكيل الأدبي العالمي لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه، والوكيل الأدبي لمجموعة كبيرة من مؤلفي المهرجان السابقين، مثل لوسي سترينج وتمسين وينتر، وكلتاهما شاركتا في المسابقة، وتمكنتا من الفوز.

وعن الجائزة قال بونومي أنها توفر للكتّاب الطموحين فرصة حقيقية لإظهار أعمالهم.