شاهد.. زواج في زمن "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك حوالي 6000 من الأزواج في الحفل الذي نظمته كنيسة التوحيد الكورية الجنوبية في مركز تشونجزيم العالمي للسلام، في غابيونغ، على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق العاصمة سيئول.

تبادل الأزواج العهود أمام أكثر من 18 ألف ضيف من جميع أنحاء العالم، وقالوا جميعهم: "في السراء والضراء في المرض والعافية، حتى يفرقنا الموت"

معظم الأزواج المشاركين قالوا إنهم التقوا خلال أنشطة الكنيسة أو من خلال ترتيبات قام بها الأهل.

وشوهد بعض المشاركين وهم يرتدون كمامات خوفاً من فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 24 شخصاً حتى اللحظة في كوريا الجنوبية، إلا أن معظم المشاركين لم تساورهم هذه المخاوف، بحسب "يورونيوز".

قالت الجهة المنظمة إن المكان تم تعقيمه بالكامل وتم استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفاً من الفيروس بحسب المنظمين.

الكنيسة التي تأسست العام 1954، تعقد بانتظام حفلات زفاف جماعية لأتباعها في جميع أنحاء العالم.

ترأست الحفل هاك جا هان، أرملة مؤسس الكنيسة القس ميونغ مون، الذي توفي عام 2012، والذي يصادف هذا العام ذكرى ميلاده المئوية.