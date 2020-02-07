مفاجأة.. جثة قتيل فيلا نانسى عجرم لم تدفن حتى الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

فجرت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، مفاجأة جديدة بخصوص القتيل حيث أكدث أن جثمانه لم يدفن حتى الآن، و ما زال بالثلاجة .

وحذرت محامية القتيل من وصف موكلها باللص حتى انتهاء التحقيقات.

وكتبت البيطار عبر حسابها على "تويتر": "توضيحاً لما ورد سابقاً ومنعاً لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".



وأضافت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحاً بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

و في تغريدة أخرى قالت :"بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".