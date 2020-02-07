فيروس كورونا يدخل الفنانة بشرى في دائرة الشبهات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

الوعكة الصحية التي ألمت بالفنانة المصرية بشرى أخيراً بعد عودتها إلى بلدها، وأجبرتها على دخول أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، والتزام الفراش الأبيض، لم تكن لتمضي من دون أن تضعها في دائرة الشبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لا سيما بعد أن تطلب الأمر احتجازها في المستشفى لمدة 3 أيام، ومنع الأطباء لها من مغادرة باب بيتها، وهو ما منعها من المشاركة في عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، فيما لا تزال مشاركتها في فعاليات لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مسابقات أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي ستنطلق 10 الجاري، محل شك.

بشرى وشقيقتها يارا، بادرتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نفي شائعة الإصابة بالمرض الذي بات يشكل رعباً حول العالم، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، حيث أوضحت بشرى، التي نشرت صورة لها على "انستغرام"، أنها أصيبت بـ "أزمة تنفسية حادة"، اضطرت على إثرها لدخول المستشفى والخضوع للعلاج اللازم، وكتبت بشرى على حسابها في "انستغرام": "شكرا لكل الاصدقاء والزملاء والجمهور الذي غمرني باهتمامه، والسؤال على صحتي.

انا الحمد لله بخير، وخرجت من المستشفى بعد قضاء ثلاثة أيام، نظرا لكوني مريضة "حساسية موسمية" لم تعالج بالشكل الصحيح، والتي أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة في التنفس".

وأضافت: "كل الشكر لطبيبي المعالج د.عماد عوض، الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب، وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 سنوات".

وطلب بشرى من متابعيها عدم الانسياق وراء الشائعات حول حالتها الصحية. وقالت: "ارجو عدم نشر شائعات ليس منها أي فائدة سوى أحداث بلبلة لا داعي لها ...انا حاليا في المنزل أتلقى بقية العلاج ومطلوب الراحة، طبقا لتعليمات الطبيب."

إصابة بشرى بالأزمة التنفسية، دفعت البعض إلى تخمين إصابتها بفيروس كورونا، خاصة وأن الفريق الطبي الذي تولى الإشراف على علاجها، سمح بعودتها إلى بيتها، رغم عدم اكتمال العلاج، وهو ما نفته شقيقتها يارا، مؤكدة أن بشرى عادت إلى القاهرة بعد رحلة عمل إلى مدينة العين الإماراتية التي تواجدت فيها من اجل المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي، وكانت بحالة صحية جيدة.

وأوضحت يارا، أن الفنانة أصيبت سابقا بـ "حساسية ربوية حادة"، وأنها تعاني منها بشكل موسمي، مؤكدة أن حالتها تفاقمت هذا العام بسبب معاناتها في الوقت ذاته من التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي، مضيفة أن "الفريق الطبي المعالج لشقيقتها، وضع لها برنامج متكاملاً للعلاج"، مؤكدة أن بشرى ممنوعة حالياً من الحركة والاختلاط، وان الفريق الطبي طلب منها الراحة التامة، مشيرة إلى أنها ستضطر إلى العودة مجدداً إلى المستشفى في حال عدم تحسن حالتها.