إعلان الفائزين في مناظرة «كوستا»

المصدر: (دبي - البيان)

يتعاون مهرجان طيران الإمارات للآداب و«كوستا»، منذ 7 سنوات، لتشجيع الجماهير من كافة الأعمار على المشاركة في المناظرة الأدبية.

وتقديم نصوص نثرية مكونة من 300 كلمة، في «مناظرة كوستا»، لإظهار إبداعاتهم وتبيان حججهم في دعم أطروحة أدبية مهمة، باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي دورة هذا العام من المهرجان احتدم النقاش في المناظرة، للإجابة عن السؤال الفريد: «أيهما أفضل الكوميديا أم التراجيديا؟».

وتزداد أعداد المشاركين في المسابقة عاماً بعد آخر، وتبرز مواهب كامنة دورة بعد دورة، وقد حصل الفائز الأكثر إقناعاً على قسيمة سفر بقيمة 10 آلاف درهم، وقهوة مجانية لمدة عام كامل.

كما تم اختيار أربعة فائزين للحصول على قسائم قهوة مجانية لمدة شهر. وفاز كل من: أورلا ديرن (عن المشاركات باللغة الإنجليزية)، محمد سعيد الإمام (عن المشاركات باللغة العربية) وميلودي المصيلحي، وأروى العباسي (عن المشاركات باللغة العربية)، ومزمل مجيد.