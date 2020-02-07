بدور القاسمي تؤكد أهمية صناعة الكتاب

المصدر: دبي - البيان

ألقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، الكلمة الافتتاحية لأعمال يوم النشر في فعاليات «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، صباح أمس، والذي يأتي برعاية «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، تحت عنوان «تتبع الكتب: الخطوة الكبيرة القادمة للناشرين العرب».

حيث أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال كلمتها الافتتاحية، أن صناعة النشر من أهم القطاعات التي تسهم في إنقاذ الشعوب، وتعزز من ارتباطهم بجذورهم وثقافتهم، إضافة إلى قدرتها على تجسير العلاقات بين الشعوب المختلفة، من خلال الفرص التي تتيحها لإطلاق العنان لأصواتهم، إلى جانب ما تقدمه من ابتكار وإبداع، يسهم في نمو وازدهار المجتمعات.

وأشادت نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين بجميع العاملين في مجال النشر، الذين يحملون عبئاً كبيراً على كاهلهم، موضحة أنهم يعملون بجهد كبير، لنقل المعارف إلى شعوب العالم، بما يسهم في تقريب الثقافات المختلفة وتعريفها إلى بعضها بعضاً، ويعزز لغة الحوار الحضارية التي يسودها الفكر والثقافة.

وانطلقت الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الناشرين الإماراتيين بعنوان «تتبع الكتب: الخطوة الكبيرة القادمة للناشرين العرب»، بمشاركة كل من إليزابيث بالهول، الرئيسة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للآداب، وإيمان بن شيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الناشرين الإماراتيين.

والمؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة سيل، والناشر والكاتب جمال الشحي مؤسس دار كُتّاب للنشر. وشهدت الجلسة حضور كل من علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وعبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وأحلام البلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إلى جانب عدد من الناشرين والمختصين في قطاع النشر.

دعم النشر

وثمّن المشاركون دور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في دعم صناعة النشر، إضافة إلى دور جمعية الناشرين الإماراتيين في إثراء تجارب الناشرين، من خلال منحهم فرصة المشاركة في المعارض، والمحافل الثقافية في مختلف أنحاء العالم.