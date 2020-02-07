إعلان أسماء الفائزين في «كأس شيفرون للقرّاء»

المصدر: (دبي - البيان)

أقيمت أمس، الجولة النهائية لمسابقة كأس شيفرون للقرّاء في مهرجان طيران الإمارات للآداب، وقد شهدت المسابقة في هذه الدورة منافسة محتدمة.

وشارك في مسابقة القراءة لهذا العام 4000 طالب وطالبة ضمن 904 فرق، تنافست على التصفيات النهائية التي أقيمت باللغتين العربية والإنجليزية لفئتين عمريتين، المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، وقد أجابت الفرق عن أسئلة المسابقة التي تتمحور حول مؤلفات الكتّاب المشاركين في المهرجان، وحصل الفائزون على الجوائز وشهادات التقدير وقسائم الكتب.

وقدم الجوائز للفائزين كل من رينو شارما، مديرة «شيفرون الخليج»، ومحمد الصادق مدير العلاقات التجارية والحكومية «شيفرون الخليج»، والكتّاب المشاركون في المهرجان: تمسين وينتر (للمرحلة الثانوية)، وجوليا جونسون (للمرحلة الابتدائية)، وحسين المطوع (للمرحلة الابتدائية).