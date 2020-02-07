«الشيخ الرئيس التنفيذي».. الرؤية والإنجاز في مسيرة محمد بن راشد

المصدر: دبي - خلود حوكل

أكد الدكتور يسار جرار، أن الرؤية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نموذجاً تنموياً فريداً يحتذى به داخل المنطقة وخارجها.

وقال إن هذه الرؤية أثمرت رصيداً ضخماً من الإنجازات في مختلف المجالات، حيث أصبحت إمارة دبي مركزاً عالمياً يزاحم المدن الأكثر حضارة وتطوراً في العالم.

وأضاف الدكتور جرار خلال ورشة عمل ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن سموه يحظى بتقدير واحترام قادة وشعوب العالم، بفضل تجربته القيادية الرفيعة، التي تمزج بين القيادة الحكومية والإدارة التنفيذية القادرة على وضع الاستراتيجيات الفعالة للبقاء في الصدارة.

وقد ألهمت تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية، الدكتور جرار تأليف كتاب باللغة الإنجليزية، في 208 صفحات بعنوان «الشيخ الرئيس التنفيذي: دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم).

تناول خلالها بالتأريخ والشواهد مسيرة دبي منذ نشأتها إلى وصولها إلى ماهي عليه الآن حاضرة من حواضر العالم التي يشار إليها بالبنان. وفي تفاصيل الكتاب نجد أن جرار قسمه إلى 6 فصور تناول في الفصل الأول منها «نمو دبي وتقدمها»، ضمن عدة محاور، تناولت دبي كنموذج، وتطرقت إلى نشأة الإمارة.

والمنافسة باعتبارها أحد مفاتيح وأسرار النجاح، أما الفصل الثاني، والذي عنوانه «قُد بشجاعة ورؤية»، وتناول موضوع السعي نحو المركز الأول، وتشكيل المستقبل الخاص وسرعة التصرف والمخاطرة، أما الفصل الثالث، فكان عنوانه «العمل يتفوق على كل شيء»، وتناول هذا الفصل، المسؤولية الشخصية.

وجاء الفصل الرابع بعنوان «لا تصدق أن عملك قد اكتمل»، الذي تناول فكرة الأبواب والعقول المفتوحة، والتغير أو التغيير، ليأتي الفصل الخامس بعنوان «طوق نفسك بالقادة الأقوياء»، حيث تحدث فيه الكاتب عن أهمية البحث عن قادة جدد، ورعاية الموهوبين محلياً وعالمياً، واختتم الفصل السادس الأخير، بعنوان «اكسب القلوب والعقول»، وكانت مواضيعه، التواصل من القلب والخطابات الإيجابية، أما الخاتمة، فكان عنوانها «يجب أن نذهب للمريخ»، والتي تعكس تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستشراف سموه للمستقبل دائماً.

وفي نهاية الورشة وقّع المستشار الاستراتيجي، الدكتور يسار جرار، كتابه «الشيخ الرئيس التنفيذي: دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم).