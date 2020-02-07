«دبي للثقافة».. منصات أدبية وجلسات ثقافية

المصدر: دبي - البيان

إيماناً من هيئة الثقافة والفنون في دبي بتعزيز شغف المعرفة والقراءة لدى جميع فئات المجتمع، وبناء جسور التواصل المعرفي والثقافي بين جمهور دولة الإمارات، والمبدعين والأدباء والشعراء من داخل الدولة وخارجها، تدعم الهيئة «كشريك مؤسس» مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب بشكل متواصل منذ انطلاقه في عام 2009،.

وصولاً إلى دورته الثانية عشرة، حيث أعلنت الهيئة عن تنظيم جلسات حوارية ونقاشية لأدباء عرب وإماراتيين، وزيارات للمكتبات التابعة للهيئة بهدف تشجيع الجمهور على الحضور والمشاركة في فعاليات المهرجان.

جلسة

وضمن برنامجها لنسخة هذا العام من المهرجان، تنظم «دبي للثقافة» جلسة بعنوان «المخطوط العربي: المخطوطات الإماراتية» يوم الجمعة 7 فبراير 2020، عند الساعة 3:15 - 4:00 مساءً، في مركز المؤتمرات - فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي، وسيتحدث خلالها سعيد خميس السويدي، رئيس قسم المخطوطات في الأرشيف الوطني، وشيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية .

وقسم العلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وخلالها سيتم التطرق إلى تاريخ المخطوطات ونشأتها وتطورها. وفي يوم الغد، ستنظم الهيئة جلسة بعنوان «المرويات الأدبية» يديرها عبد الله الهدية الشحي، وذلك من الساعة 4:15 وحتى 5:00 مساءً.