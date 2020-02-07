«وارنر براذرز أبوظبي» تطلق فعاليات «سبت دي سي سوبر هيروز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تستعد عالم وارنر براذرز أبوظبي لإطلاق سلسلة فعاليات «سبت دي سي سوبر هيروز» جديدة، تقام كل يوم سبت اعتباراً من يوم الغد وحتى 4 أبريل المقبل.

وتتيح الفرصة لضيوف المدينة الترفيهية لينضموا إلى شخصيات دي سوبر هيروز المفضلة لديهم مثل: باتمان وسوبرمان ووندر ومان. وسيحظى الضيوف بيوم مليء بالتشويق رفقة شخصيات «دي سي سوبر هيروز» من خلال العديد من النشاطات الترفيهية المميزة.

وقال دون ستريكلر، المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي: «نحرص دوماً على أن يجد ضيوفنا قصصاً جديدةً لاكتشافها ومغامرات شيقة لخوضها في عالم وارنر براذرز أبوظبي، فبعد النجاح الكبير الذي حققته الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان، يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة تأخذهم في رحلة برفقة شخصيات دي سي سوبر هيروز المفضلة لديهم، متطلعين إلى استقبال الأصدقاء والعائلات في هذه الفعالية الجديدة للاستمتاع بالأنشطة والمفاجآت المميزة».