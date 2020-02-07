جلسة شعرية نسائية في مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بقصائد وجدانية واجتماعية حلّقت ثلاث شاعرات في آفاق الشعر والإبداع في أصبوحة شعرية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي الدورة السادسة عشرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، صباح الأمس، في مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة.

وقدمت الأصبوحة الشاعرة الإماراتية هنادي المنصوري، وقالت يسعدني أن أقدم إحدى الجلسات الشعرية في هذا العرس الأدبي الجميل ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته السادسة عشرة، بتحية عطرة أهديها إلى قلوبكن المفعمة بالجمال والحب لسماع الكلمة العذبة.

البداية كانت مع الشاعرة هند الفهيد من السعودية، وهي من شاعرات القصيم، وتكتب الشعر الفصيح والنبطي والعمودي والتفعيلة والخاطرة النثرية والمقالات، كما أنها عضو مجموعة نخبة النون وشاعرات وطن وشاعرات العرب وسحر البيان، شاركت في عدة أمسيات أدبية ومهرجانات، صدر لها ديوان «رائحة المطر»، وشاركت في الديوان المشترك الأول لشاعرات «سحر البيان»، وفي ديوان «100 قصيدة في حب زايد»، وفي ديوان «نخبة نون». وقد ألقت الفهيد عدة قصائد بأسلوب يعبر عن شجن ووجدان مثل قصيدة «لأرض الإمارات»:

حييتِ يا ديرةٍ ما تنبت إلا السلام

تحية إكرام من معشوقتي لينها

من ديرة آل السعود شيوخ مجد وحسام

تحية إعزاز تزهر وافيٍ دينها

لأرض الإمارات نوّارة خليج الكرام

عينٍ على المجد وعينٍ تـِسخي بـْ زينها

ثم جاء دور الشاعرة الكويتية موضي رحال، وهي روائية وشاعرة وكاتبة، ومدربة ومحاضرة في مجال التنمية البشرية، وباحثة ماجستير في الشعر العربي في كلية الآداب قسم آداب اللغة العربية، وعضو رابطة الأدباء الكويتيين، حاصلة على العديد من الجوائز والألقاب، منها: جائزة مسابقة رموز للشباب عن قصة «المسبحة» عام 2013، ولقب شاعر الجامعة في عامي 2013 و2014، وجائزة ليلى العثمان للإبداع الشبابي عام 2016 عن رواية «المغيسل»، وشاركت في العديد من الأمسيات والفعاليات والمهرجانات الشعرية. وألقت الشاعرة بصوت راسخ وعميق مجموعة من القصائد، منها قصيدة بعنوان «المعلقات السبع» جاء فيها:

الوقت طفف لي على مكيالي

وأركى علي صدوفه المختلفة

وأنا الهوى.. وإن كان حرك شالي

ما هزني ولا له بقلبي صرفة

أضحك مثل من بات قلبه خالي

لا منكرة همي.. ولا معترفة

شيٍ أعرفه.. ما يدور ببالي

شيٍ يدور بخاطري.. ما أعرفه.

وجاء ختام الأصبوحة مسكاً مع الشاعرة الإماراتية الملقبة بـ«الأميرة»، وهي شاعرة ومصورة من مدينة العين تنتمي لعائلة محبة للشعر والأدب، نشأت منذ الصغر على حب الشعر والأدب والتراث، وتأثرت بالعديد من الشعراء، منهم: الشاعرة عوشة السويدي، وخالد الفيصل، وأحمد شوقي، وأبو القاسم الشابي، جارت عديد الشعراء من دول الخليج، وكتبت في العديد من المواضيع الوطنية والاجتماعية والغزل. وبصوت رائق وشجي ومعبّر ألقت «الأميرة» عدداً من القصائد الوجدانية والاجتماعية والوطنية، منها قصيدة «أهل الإمارات»:

سلام يا أهل الإمارات

ياللي قدركم فوق عالي

شعبي ولا يرضى بزلات

حشيم طبعه ما يبالي

نسمع كلاماً ف المجلات

ماله من الصحة مجالي

من قال نسمح بالدنيات

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