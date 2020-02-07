«ثقافية أبوظبي» تشارك في المعرض الدولي للنشر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الدورة السادسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 16 فبراير الجاري، وذلك في إطار الترويج لأحدث العناوين الصادرة عن مشروعي «كلمة» و«إصدارات».

وتحرص الدائرة على المشاركة في معارض الكتب الدولية لتوفير الإصدارات الحديثة للجمهور في مختلف أرجاء العالم، إذ تغطي هذه الإصدارات كافة المجالات والاختصاصات من كتب علمية وفنون وتاريخ وأدب ورواية وسياسة وفلسفة، إلى جانب مجموعة متنوعة من كتب أدب الأطفال والناشئة الهادفة إلى تقديم مادة غنية ومفيدة للطفل العربي.

ويقدم مشروعا «كلمة» و«إصدارات» خصومات مميزة لجمهور المعرض الدولي للنشر والكتاب، ليكون الكتاب متاحاً أمام جميع الفئات العمرية والمجتمعية، بما يسهم في التحفيز على القراءة.