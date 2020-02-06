حسن شاكوش في المركز الثاني عالمياً .. بـ "بنت الجيران"

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، متفوقاً على أغاني لنجوم عالميين حيث حلت أغنيته في المركز الثاني بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في الأسبوع الحالي فقط.

يذكر أن حسن شاكوش حصل على درع يوتيوب الذهبي بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة"، بحسب اليوم السابع.

وحققت أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة في أوساط الشباب العربي، ويتم طلبها خصيصاً في الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.