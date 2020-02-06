حفل زفاف يغيب عنه العروسان بسبب كورونا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حضر الضيوف وغاب العروسان عن حفل الزفاف الذي أقيم، أخيراً، في أحد فنادق سنغافورة بسبب المخاوف المتزايدة من عدوى فيروس "كورونا".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية أن العروسين، جوزيف يو من سنغافورة وكانغ تينغ من الصين، عوضاً عن حضور حفل الزفاف، تواصلا مع الأنسباء والأصدقاء الجالسين في القاعة داخل الفندق، عبر مكالمة بالفيديو الحي.

كانت عودتهما من رحلة إلى الصين قبل أيام من زفافهما قد أثارت مخاوف الضيوف، وقد وجد الثنائي طريقة لتهدئة المخاوف بالبقاء بعيداً عن الجميع في غرفة داخل الفندق، والاحتفال مع الضيوف عبر مكالمة بالفيديو، حيث رفعا كأسين متوجهين بالشكر لهم على المجيء.

يذكر أن هناك 28 حالة بالعدوى في سنغافورة حتى الآن، مما يجعلها ثاني أعلى دولة بعدد إصابات مؤكدة بالفيروس خارج الصين بعد اليابان.

وكان العروسان قد سافرا في 24 يناير إلى محافظة هونان لقضاء عيد السنة القمرية الجديدة مع أسرة كانغ. وهي المحافظة الملاصقة لمحافظة خوبي منشأ الفيروس.

وقال يو لـ "بي.بي.سي إنه لم يشعر بالذعر أثناء وجوده في هونان، لا سيما وأن المنطقة ريفية تماماً.

وعادا إلى سنغافورة في 30 يناير، مع اقتراب حفل زفافهما المقرر في 2 فبراير في فندق "إم" وسط سنغافورة.

والثنائي تزوج في الصين في أكتوبر، وهذا يعد حفل زفافهما الثاني، وقد أقيم مع مأدبة عشاء لأنسباء العريس وأصدقائه الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الصين.

الضيوف أعربوا عن قلقهم بعد معرفتهما بعودة الثنائي للتو من الصين.

قال يو: "أردنا تأجيل الحفل لكن الفندق لم يبد استعداداً، قال لنا أن كل شيء تم تنظيمه والعرض غير قابل للتفاوض. فلم يبق خيار أمامنا سوء المضي في حفل الزفاف".

قرر العروسان، على الأثر، عدم الحضور في سبيل تهدئة مخاوف الضيوف، والداه لم يسرا بهذا الترتيب في البداية لكنهما وافقا في النهاية، فيما لم يتمكن أهل العروس من حضور الزفاف بسب القيود على السفر.

وفي المحصلة، فإن 110 من أصل 190 ضيفاً حضروا الحفل، فيما بعضهم لم يحضر لأسباب مختلفة أخرى.

قال يو عن الزفاف: "لم نشعر بالحزن لكن خاب أملنا قليلاً، لكن في ظل عدم وجود خيارات أخرى، فأنا لست نادماً".