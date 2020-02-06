انطلاق فعاليات «ملتقى الشارقة الـ12 للحرف»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أول من أمس، فعاليات ملتقى الشارقة للحرف التقليدية في نسخته الثانية عشرة، التي تقام في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، على مدى يومين، تحت شعار «حرف شارقية»، محتفية بالحرف التقليدية في الإمارة الباسمة. وحضر انطلاقة الملتقى سمير المنصور، سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، أن الملتقى الذي يقام مرة كل عامين، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحتفي هذا العام بالشارقة وحرفها التقليدية التي أسهمت في تعزيز مكانتها الثقافية المستحقة، وحضورها البارز في التراث الإنساني، لتكون من أبرز المدن المنضمة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.