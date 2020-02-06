«ازدهار الشارقة» يفتتح مهرجان الأضواء 2020

المصدر: الشارقة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء أمس، انطلاق فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2020»، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في الفترة من 5 حتى 15 فبراير، وذلك في مبنى بلدية مدينة الشارقة.

وتحتفي الدورة الحالية من المهرجان بمرور 10 أعوام من مسيرة الريادة والإبداع التي جعلت منه حدثاً ترفيهياً فريداً من نوعه ومحطة جاذبة للمقيمين والزوار.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً تحت عنوان «ازدهار الشارقة» جمع العناصر الأربعة، وهي الماء والنار والتراب والهواء في تناغم مبهر أخذ الحاضرين في رحلة بصرية لسبر أغوار التراث الثقافي في الإمارة وكشف آفاق المستقبل، ليعكس العرض بمضمونه أن «الشارقة» ملتقى للثقافة والعالم أجمع.