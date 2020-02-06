1



الكتاب: عوام وسلاطين



الكاتب: أمينة البنداري



الناشر: المركز القومي للترجمة



تاريخ النشر: 2019

قراءة في تاريخ مصر والشام خلال الفترة المتأخرة من العصر المملوكي، وهي قراءة «من أسفل»، تدخل تجارب العوام في مصر والشام في سردية التاريخ، لا بدراسة التاريخ الاجتماعي لتلك الفترة وحسب، بل وبتحليل نظريته السياسية أيضاً. كما يرصد الحضور القوي للعنصر الشعبي في الثقافة المكتوبة.

2



الكتاب: الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك



الكاتب: عماد أبو غازي



الناشر: دا ميريت للنشر



تاريخ النشر: 2019

يناقش هذا الكتاب الجدل حول توصيف الحقبة العثمانية في التاريخ المصري، ويرصد ما جرى في سنة 1517 عندما دخل السلطان سليم الأول المحروسة. ويبحث الرأيين اللذين يبرزان تاريخياً باعتبار ما حدث احتلالاً أجنبياً للمنطقة العربية، والرأي القائل بأن ما حدث كان مجرد تبدل في الدول داخل الإطار الحضاري والثقافي نفسه .

3



الكتاب: طعم النوم



الكاتب: طارق إمام



الناشر: المصرية اللبنانية



تاريخ النشر: 2019

رواية تاريخية تقرأ التاريخ المصري المعاصر في نحو خمسين سنة وصولاً لأسئلة اللحظة الراهنة. وتقدم معارضة روائية تستلهم «ألف ليلة وليلة» حكائيّاً. إنها رواية جميع النساء اللائي لم يتحدثن أبداً، حيث يمتزج الواقع بالخيال، وتسردها يُد الشعر.

4



الكتاب: 40 أربعون



الكاتب: أحمد الشقيري



الناشر: دار الشروق



تاريخ النشر: 2019

ألّف الشقيري هذا الكتاب أثناء خلوة امتدت 40 يوماً؛ حيث اعتزل الناس والتكنولوجيا، وجلس في جزيرة نائية يتفكر فيما فات ويتأمل فيما هو آت، لينتهي بأربعين خاطرة، تلخص رحلته عبر 40 عاماً في هذه الدنيا، وما واجهه بحثاً عن السلام الداخلي. تلك لغة منمقة جداً، وأسلوباً أدبياً بديعاً.

5



الكتاب: تاريخ شعبي للعالم



الكاتب: كريس هارمان



الناشر: المركز القومي للترجمة



تاريخ النشر: 2019

سفر ضخم يقدم فيه المؤلف تاريخاً مبهراً وشاملاً للجنس البشرى، معارضاً المنهج التاريخي التقليدي الذي يروي قصص الملوك والحكام، مقدماً أسلوباً آخر للكتابة التاريخية عُرف بـ«التاريخ من أسفل».